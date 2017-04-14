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Юрий ВЕРНИДУБ: «Борьбу за второе место мы закончили» 08:54 — Виталик Шевченко Минулого сезону Динамо перемогло з 7 очковим відривом,позаМирнулого з 10-ти,по твоєму це говорить... 07:28 — Sasha3110 -А Динамо не уровень Шахтёра,поєтому и Шахта первая с таким отрывом а Динамо второе,всё по делу!!...

Криштиану Роналду обвиняют в изнасиловании 08:06 — avyva.avay@mail.ru Может он тогда неопределившимся был вот и пробовал девочку. После этого изнасилования получил мор...