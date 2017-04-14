В поединке 32-го тура Примеры «Атлетик» — «Лас Пальмас» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Атлетик - Лас Пальмас
|59'
|ГОЛ ! Гол забил Аритц Адуриц (Атлетик).
|58'
|ГОЛ ! Гол забил Икер Муниаин (Атлетик).
|18'
|ГОЛ ! Гол забил Аритц Адуриц (Атлетик).
|12'
|ГОЛ ! Гол забил Педро Бигас (Лас Пальмас).
|9'
|ГОЛ ! Гол забил Икер Муниаин (Атлетик).
|7'
|ГОЛ ! Гол забил Микель Сан-Хосе (Атлетик).
Источник — Oll.tv
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