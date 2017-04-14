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32-й тур
Атлетик
5:1
Лас Пальмас
14.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетик — Лас Пальмас — 5:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Атлетик» — «Лас Пальмас»

  • 15.04.2017 08:09
  • 64 просмотров
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В поединке 32-го тура Примеры «Атлетик» — «Лас Пальмас» крупную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Атлетик - Лас Пальмас
59' ГОЛ ! Гол забил Аритц Адуриц (Атлетик).
58' ГОЛ ! Гол забил Икер Муниаин (Атлетик).
18' ГОЛ ! Гол забил Аритц Адуриц (Атлетик).
12' ГОЛ ! Гол забил Педро Бигас (Лас Пальмас).
9' ГОЛ ! Гол забил Икер Муниаин (Атлетик).
7' ГОЛ ! Гол забил Микель Сан-Хосе (Атлетик).
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Источник — Oll.tv

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