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31-й тур
Реал Сосьедад
3:1
Спортинг
10.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Сосьедад — Спортинг — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Спортинг»

  • 11.04.2017 09:55
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В поединке 31-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Спортинг» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Спортинг
87' ГОЛ ! Гол забил Элдерсон Эчиеджиле (Спортинг).
77' ГОЛ ! Гол забил Юри Берчиче (Реал Сосьедад).
27' ГОЛ ! Гол забил Хуанми (Реал Сосьедад).
3' ГОЛ ! Гол забил Виллиан Жозе (Реал Сосьедад).
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Источник — Oll.tv

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