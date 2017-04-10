В поединке 31-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Спортинг» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Спортинг
|87'
|ГОЛ ! Гол забил Элдерсон Эчиеджиле (Спортинг).
|77'
|ГОЛ ! Гол забил Юри Берчиче (Реал Сосьедад).
|27'
|ГОЛ ! Гол забил Хуанми (Реал Сосьедад).
|3'
|ГОЛ ! Гол забил Виллиан Жозе (Реал Сосьедад).
Источник — Oll.tv
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