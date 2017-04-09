В поединке 31-го тура Примеры «Лас Пальмас» — «Реал Бетис» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Лас Пальмас - Реал Бетис
|89'
|ГОЛ ! Гол забил Рафа Наварро (Реал Бетис).
|83'
|ГОЛ ! с пенальти забил Хесе Родригес (Лас Пальмас).
|62'
|ГОЛ ! Гол забил Хонатан Виера (Лас Пальмас).
|49'
|ГОЛ ! Гол забил Кевин-Принц Боатенг (Лас Пальмас).
|44'
|ГОЛ ! Гол забил Висенте Гомес (Лас Пальмас).
Источник — Oll.tv
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