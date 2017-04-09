В поединке 31-го тура Примеры «Гранада» — «Валенсия» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Гранада - Валенсия
|65'
|ГОЛ ! Гол забил Эсекьель Понсе (Гранада).
|55'
|ГОЛ ! Гол забил Сантьяго Мина (Валенсия).
|21'
|ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
|19'
|ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
Источник — Oll.tv
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