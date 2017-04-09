Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
31-й тур
Гранада
1:3
Валенсия
09.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Гранада — Валенсия — 1:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Гранада» — «Валенсия»

  • 09.04.2017 16:05
  • 59 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке 31-го тура Примеры «Гранада» — «Валенсия» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Гранада - Валенсия
65' ГОЛ ! Гол забил Эсекьель Понсе (Гранада).
55' ГОЛ ! Гол забил Сантьяго Мина (Валенсия).
21' ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
19' ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
Последние видеообзоры матчей
Малага — Барселона — 2:0. Видеообзор матча Малага — Барселона — 2:0. Видеообзор матча
Звезда — Ворскла — 1:0. Видеообзор матча Звезда — Ворскла — 1:0. Видеообзор матча
Сталь — Волынь — 2:0. Видеообзор матча Сталь — Волынь — 2:0. Видеообзор матча
Леганес — Реал Мадрид — 2:4. Видеообзор матча Леганес — Реал Мадрид — 2:4. Видеообзор матча
Барселона — Севилья — 3:0. Видеообзор матча Барселона — Севилья — 3:0. Видеообзор матча
Манчестер Юнайтед — Эвертон — 1:1. Видеообзор матча Манчестер Юнайтед — Эвертон — 1:1. Видеообзор матча
Гранада — Барселона — 1:4. Видеообзор матча Гранада — Барселона — 1:4. Видеообзор матча
Заря - Шахтёр - 1:2. Видеообзор матча Заря - Шахтёр - 1:2. Видеообзор матча
Арсенал — Манчестер Сити — 2:2. Видеообзор матча Арсенал — Манчестер Сити — 2:2. Видеообзор матча
Реал Мадрид — Алавес — 3:0. Видеообзор матча Реал Мадрид — Алавес — 3:0. Видеообзор матча
Александрия — Динамо Киев — 1:4. Видеообзор матча Александрия — Динамо Киев — 1:4. Видеообзор матча
Ворскла — Волынь — 2:0. Видеообзор матча Ворскла — Волынь — 2:0. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72