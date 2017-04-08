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31-й тур
Малага
2:0
Барселона
08.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Малага — Барселона — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Малага» — «Барселона»

  • 09.04.2017 09:46
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В поединке 31-го тура Примеры «Малага» — «Барселона» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Малага - Барселона
90' ГОЛ ! Малага провела контратаку 3 в 2, переросшую на завершающей стадии в 3 в 1. Форналс вышел один на один с тер Штегеном и отпасовал чуть назад на Хони (Малага), который из 38-го сектора пробивал уже в практически пустые ворота.
65' Неймар (Барселона) получает красную карточку. Бразилец отмахнулся от оппонента и получил второе предупреждение.
32' ГОЛ ! Хуанкар длинной передачей от своей штрафной вывел Сандро Рамиреса (Малага) один на один с тер Штегеном и форвард из 35-го сектора низом точно пробил в ближний угол.
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Источник — Oll.tv

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