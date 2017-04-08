В поединке 31-го тура Примеры «Малага» — «Барселона» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Малага - Барселона
|90'
|ГОЛ ! Малага провела контратаку 3 в 2, переросшую на завершающей стадии в 3 в 1. Форналс вышел один на один с тер Штегеном и отпасовал чуть назад на Хони (Малага), который из 38-го сектора пробивал уже в практически пустые ворота.
|65'
|Неймар (Барселона) получает красную карточку. Бразилец отмахнулся от оппонента и получил второе предупреждение.
|32'
|ГОЛ ! Хуанкар длинной передачей от своей штрафной вывел Сандро Рамиреса (Малага) один на один с тер Штегеном и форвард из 35-го сектора низом точно пробил в ближний угол.
Источник — Oll.tv
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