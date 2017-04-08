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31-й тур
Севилья
4:2
Депортиво
08.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья — Депортиво — 4:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Севилья» — «Депортиво»

  • 08.04.2017 22:22
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В поединке 31-го тура Примеры «Севилья» — «Депортиво» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Севилья - Депортиво
89' ГОЛ ! Гол забил Виссам Бен-Йеддер (Севилья).
32' ГОЛ ! Гол забил Хоакин Корреа (Севилья).
25' ГОЛ ! Гол забил Гаэль Какута (Депортиво).
6' ГОЛ ! Гол забил Пабло Сарабия (Севилья).
4' ГОЛ ! Гол забил Гаэль Какута (Депортиво).
2' ГОЛ ! Гол забил Штефан Йоветич (Севилья).
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Источник — Oll.tv

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