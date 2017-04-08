В поединке 31-го тура Примеры «Севилья» — «Депортиво» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Севилья - Депортиво
|89'
|ГОЛ ! Гол забил Виссам Бен-Йеддер (Севилья).
|32'
|ГОЛ ! Гол забил Хоакин Корреа (Севилья).
|25'
|ГОЛ ! Гол забил Гаэль Какута (Депортиво).
|6'
|ГОЛ ! Гол забил Пабло Сарабия (Севилья).
|4'
|ГОЛ ! Гол забил Гаэль Какута (Депортиво).
|2'
|ГОЛ ! Гол забил Штефан Йоветич (Севилья).
Источник — Oll.tv
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