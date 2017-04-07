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31-й тур
Вильярреал
3:1
Атлетик
07.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Вильярреал — Атлетик — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Вильярреал» — «Атлетик»

  • 08.04.2017 08:25
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В поединке 31-го тура Примеры «Вильярреал» — «Атлетик» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Вильярреал - Атлетик
59' ГОЛ ! Гол забил Адриан Лопес (Вильярреал).
47' ГОЛ ! Гол забил Седрик Бакамбу (Вильярреал).
20' ГОЛ ! Гол забил Эмерик Лапорт (Атлетик).
17' ГОЛ ! Гол забил Виктор Руис (Вильярреал).
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Источник — Oll.tv

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