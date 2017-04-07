В поединке 31-го тура Примеры «Вильярреал» — «Атлетик» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Вильярреал - Атлетик
|59'
|ГОЛ ! Гол забил Адриан Лопес (Вильярреал).
|47'
|ГОЛ ! Гол забил Седрик Бакамбу (Вильярреал).
|20'
|ГОЛ ! Гол забил Эмерик Лапорт (Атлетик).
|17'
|ГОЛ ! Гол забил Виктор Руис (Вильярреал).
Источник — Oll.tv
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