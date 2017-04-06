В поединке 30-го тура Примеры «Валенсия» — «Сельта» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Валенсия - Сельта
|86'
|ГОЛ ! Гол забил Карлос Солер (Валенсия).
|80'
|ГОЛ ! Гол забил Яго Аспас (Сельта).
|67'
|ГОЛ ! Гол забил Мунир Эль-Хаддади (Валенсия).
|39'
|ГОЛ ! Гол забил Даниэль Парехо (Валенсия).
|16'
|ГОЛ ! Гол забил Густаво-Даниэль Кабрал (Сельта).
Источник — Oll.tv
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