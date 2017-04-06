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30-й тур
Валенсия
3:2
Сельта
06.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия — Сельта — 3:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Валенсия» — «Сельта»

  • 07.04.2017 00:59
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В поединке 30-го тура Примеры «Валенсия» — «Сельта» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Валенсия - Сельта
86' ГОЛ ! Гол забил Карлос Солер (Валенсия).
80' ГОЛ ! Гол забил Яго Аспас (Сельта).
67' ГОЛ ! Гол забил Мунир Эль-Хаддади (Валенсия).
39' ГОЛ ! Гол забил Даниэль Парехо (Валенсия).
16' ГОЛ ! Гол забил Густаво-Даниэль Кабрал (Сельта).
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Источник — Oll.tv

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