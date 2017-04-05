48' ГОЛ в свои ворота из 48-го сектора забил Мартин Мантовани. Хамес навесил со штрафного слева, и Мантовани в борьбе с Моратой Рукой (!) направил мяч в девятку собственных ворот!

35' ГОЛ из 37-го сектора забил Лусиано (Леганес). Навес с угла поля, Мантовани в воздухе переиграл Серхио Рамоса и головой скинул мяч во вратарскую. Лусиано избежал офсайда и в касание отправил мяч в сетку!

32' ГОЛ из 37-го сектора забил Габриэль (Леганес). Диего Рико откликнулся на заброс, прошел по левому флангу и прострелил. Серхио Рамос пошел в подкат, но мяч от него отскочил на Габриэля, который в касание поразил ворота!

23' ГОЛ из 35-го сектора забил Альваро Мората (Реал Мадрид). Ковачич протянул мяч от центрального круга и выдал пас в штрафную. Набежавший Мората в касание пробил почти в дальнюю девятку!

18' ГОЛ из 36-го сектора забил Альваро Мората (Реал Мадрид). После навеса с угла поля Начо Фернандес головой продлил полет мяча, а Мората головой же направил мяч по высокой траектории - вратарь не дотянулся!