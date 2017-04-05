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30-й тур
Леганес
2:4
Реал Мадрид
05.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Леганес — Реал Мадрид — 2:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Леганес» — «Реал Мадрид»

  • 06.04.2017 07:58
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В поединке 30-го тура Примеры «Леганес» — «Реал Мадрид» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Леганес - Реал Мадрид
48' ГОЛ в свои ворота из 48-го сектора забил Мартин Мантовани. Хамес навесил со штрафного слева, и Мантовани в борьбе с Моратой Рукой (!) направил мяч в девятку собственных ворот!
35' ГОЛ из 37-го сектора забил Лусиано (Леганес). Навес с угла поля, Мантовани в воздухе переиграл Серхио Рамоса и головой скинул мяч во вратарскую. Лусиано избежал офсайда и в касание отправил мяч в сетку!
32' ГОЛ из 37-го сектора забил Габриэль (Леганес). Диего Рико откликнулся на заброс, прошел по левому флангу и прострелил. Серхио Рамос пошел в подкат, но мяч от него отскочил на Габриэля, который в касание поразил ворота!
23' ГОЛ из 35-го сектора забил Альваро Мората (Реал Мадрид). Ковачич протянул мяч от центрального круга и выдал пас в штрафную. Набежавший Мората в касание пробил почти в дальнюю девятку!
18' ГОЛ из 36-го сектора забил Альваро Мората (Реал Мадрид). После навеса с угла поля Начо Фернандес головой продлил полет мяча, а Мората головой же направил мяч по высокой траектории - вратарь не дотянулся!
15' ГОЛ из 36-го сектора забил Хамес Родригес (Реал Мадрид). Перехват на фланге, Марко Асенсио подхватил мяч, ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую. Набежавший Хамес поражал пустые ворота!
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Источник — Oll.tv

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