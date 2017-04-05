В поединке 30-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Барселона - Севилья
|91'
|Виктор Витоло (Севилья) получает красную карточку. Грубо сфолил и получил второе предупреждение.
|33'
|ГОЛ ! После навеса с углового Парехо головой выбил мяч на ногу Лионелю Месси (Барселона), который из 44-го сектора с лёта точно пробил в ближний угол.
|28'
|ГОЛ ! Все было сделано быстро, эффектно и, главное, эффективно! Ракитич разогнал атаку, Неймар слева ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу. Суарес в касание отпасовал под удар Лионелю Месси (Барселона) и аргентинец из 45-го сектора нанес точный удар - мяч пролетел между ногами у Рико.
|25'
|ГОЛ ! Месси сделал рывок по правому флангу, который завершил прострелом. Меркадо неудачно выбил мяч и Луис Суарес (Барселона) из 45-го сектора в падении через себя точно пробил под перекладину.
Источник — Oll.tv
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