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30-й тур
Барселона
3:0
Севилья
05.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона — Севилья — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Барселона» — «Севилья»

  • 06.04.2017 00:35
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В поединке 30-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья» крупную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Барселона - Севилья
91' Виктор Витоло (Севилья) получает красную карточку. Грубо сфолил и получил второе предупреждение.
33' ГОЛ ! После навеса с углового Парехо головой выбил мяч на ногу Лионелю Месси (Барселона), который из 44-го сектора с лёта точно пробил в ближний угол.
28' ГОЛ ! Все было сделано быстро, эффектно и, главное, эффективно! Ракитич разогнал атаку, Неймар слева ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу. Суарес в касание отпасовал под удар Лионелю Месси (Барселона) и аргентинец из 45-го сектора нанес точный удар - мяч пролетел между ногами у Рико.
25' ГОЛ ! Месси сделал рывок по правому флангу, который завершил прострелом. Меркадо неудачно выбил мяч и Луис Суарес (Барселона) из 45-го сектора в падении через себя точно пробил под перекладину.
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Источник — Oll.tv

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