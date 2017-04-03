В поединке 29-го тура Примеры «Сельта» — «Лас Пальмас» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Сельта - Лас Пальмас
|80'
|ГОЛ ! Гол забил Педро Бигас (Лас Пальмас).
|57'
|ГОЛ ! Гол забил Джузеппе Росси (Сельта).
|36'
|ГОЛ ! Гол забил Джузеппе Росси (Сельта).
|12'
|ГОЛ ! Гол забил Джузеппе Росси (Сельта).
Источник — Oll.tv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.