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Алиев отметился хет-триком в матче чемпионата Киева 23:14 — Владимир Копяк Нашли чем удивить! У нас в Одессе есть ребята, которые за игру и десяток могут забить, и не делаю...

Василий САЧКО: «Мы за классический вариант чемпионата» 23:11 — Savikcom Com Если б не облажались в концовке и попали в верхнюю часть - запели б по другому!!!