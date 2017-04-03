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29-й тур
Сельта
3:1
Лас Пальмас
03.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сельта — Лас Пальмас — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Сельта» — «Лас Пальмас»

  • 04.04.2017 00:56
  • 42 просмотров
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В поединке 29-го тура Примеры «Сельта» — «Лас Пальмас» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Сельта - Лас Пальмас
80' ГОЛ ! Гол забил Педро Бигас (Лас Пальмас).
57' ГОЛ ! Гол забил Джузеппе Росси (Сельта).
36' ГОЛ ! Гол забил Джузеппе Росси (Сельта).
12' ГОЛ ! Гол забил Джузеппе Росси (Сельта).
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Источник — Oll.tv

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