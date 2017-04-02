В поединке 29-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона» крупную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Гранада - Барселона
|83'
|ГОЛ ! Удар Суареса с линии штрафной заблокировали защитники, мяч отскочил к Ивану Ракитичу и хорват нанес удар из 29-го сектора - Матье Сонье , пытавшийся выбить, подправил мяч в свои ворота.
|91'
|ГОЛ ! Алькасер принял мяч в правом углу штрафной и сделал передачу на Неймара (Барселона), который из 37-го сектора отправил мяч в ворота.
|82'
|Уче Агбо (Гранада) получает красную карточку. Нигери ец схватил за футболку убегавшего Ракитича и получил второе предупреждение.
|64'
|ГОЛ ! Суарес поборолся за мяч и передачей на ход вывел Пако Алькасера (Барселона) один на один с Очоа. Из 29-го сектора Пако точно пробил мимо голкипера.
|50'
|ГОЛ ! Сонье сделал разрезную передачу на ход Жереми Бога (Гранада), который из 45-го сектора с угла вратарской точно пробил мимо тер Штегена.
|44'
|ГОЛ ! Альба со своей половины поля сделал длинную передачу на ход Луису Суаресу (Барселона) и уругваец из 53-го сектора технично перебросил мяч через вышедшего из ворот Очоа.
Источник — Oll.tv
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