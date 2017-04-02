Последние комментарии

Чего ждать от финального этапа чемпионата Украины? 00:57 — toli0808 SamojlovS, 03.04.2017 00:06------------------Ну сделали бы по 8 команд, это 8 первых хоть за шот... 00:11 — SamojlovS Для участия в Высшей лиге, к сожалению, собрать 15-17 человек (команду), способную выйти из 1-й л... 00:06 — SamojlovS Да, возможно - ведь когда предлагалась эта формула, проблемы середины таблицы не были так очевидн...

Результаты финального дня этапа Гран-При в Испании 00:53 — strongpizhon По идее логично гордое молчание от фанов ХГ РФ... Пусть даже слегка высокомерие. По типу - мы тру... 00:40 — strongpizhon Знаете, хочется похлопать не российским гимнасткам, а психически-нездоровым фанатам.Причем речь о...

Гранада - Барселона 00:25 — Arius аха а я то думал чего они слились