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29-й тур
Валенсия
3:0
Депортиво
02.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия — Депортиво — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Валенсия» — «Депортиво»

  • 03.04.2017 00:14
  • 65 просмотров
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В поединке 29-го тура Примеры «Валенсия» — «Депортиво» крупную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Валенсия - Депортиво
90' ГОЛ ! Гол забил Жоау Канселу (Валенсия).
29' ГОЛ ! Гол забил Рауль Альбентоса (undefined).
10' ГОЛ ! Гол забил Езекиль Гарай (Валенсия).
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Источник — Oll.tv

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