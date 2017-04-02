В поединке 29-го тура Примеры «Валенсия» — «Депортиво» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Валенсия - Депортиво
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Жоау Канселу (Валенсия).
|29'
|ГОЛ ! Гол забил Рауль Альбентоса (undefined).
|10'
|ГОЛ ! Гол забил Езекиль Гарай (Валенсия).
Источник — Oll.tv
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