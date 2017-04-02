В поединке 29-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Алавес» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Алавес
|88'
|ГОЛ из 37-го сектора забил Начо Фернандес (Реал Мадрид). Первым был на отскоке и головой с линии вратарской добил мяч в пустые ворота!
|85'
|ГОЛ из 28-го сектора забил Иско (Реал Мадрид). Роналду выдал разрезающий пас, Иско принял мяч и вторым касанием с острого угла пробил в ближнюю девятку!
|31'
|ГОЛ из 44-го сектора забил Карим Бензема (Реал Мадрид). Бензема принял мяч (как показал повтор - в офсайде!) и запустил по правому флангу Карвахаля. Тот ворвался в штрафную и от линии ворот отпасовал в район "точки" - набежавший Бензема в касание вколотил мяч в сетку!
Источник — Oll.tv
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