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29-й тур
Вильярреал
2:3
Эйбар
01.04.2017, FT

Вильярреал — Эйбар — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Вильярреал» — «Эйбар»

  • 01.04.2017 18:54
  • 92 просмотров
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В поединке 29-го тура Примеры «Вильярреал» — «Эйбар» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Вильярреал - Эйбар
89' ГОЛ ! Гол забил Роберто Сориано (Вильярреал).
77' ГОЛ ! Гол забил Такаши Инуи (Эйбар).
54' ГОЛ ! Гол забил Кике Гарсия (Эйбар).
48' ГОЛ ! с пенальти забил Педро Леон (Эйбар).
18' ГОЛ ! Гол забил Роберто Сориано (Вильярреал).
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Источник — Oll.tv

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