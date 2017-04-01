В поединке 29-го тура Примеры «Вильярреал» — «Эйбар» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Вильярреал - Эйбар
|89'
|ГОЛ ! Гол забил Роберто Сориано (Вильярреал).
|77'
|ГОЛ ! Гол забил Такаши Инуи (Эйбар).
|54'
|ГОЛ ! Гол забил Кике Гарсия (Эйбар).
|48'
|ГОЛ ! с пенальти забил Педро Леон (Эйбар).
|18'
|ГОЛ ! Гол забил Роберто Сориано (Вильярреал).
Источник — Oll.tv
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