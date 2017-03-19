В поединке 28-го тура Примеры «Барселона» — «Валенсия» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Барселона - Валенсия
|89'
|ГОЛ ! Неймар сделал рывок по левому флангу, вошел в штрафную и прострелил на линию вратарской, а Андре Гомеш (Барселона) из 37-го сектора отправил мяч в ворота.
|52'
|ГОЛ ! После передачи от Маскерано Лионель Месси (Барселона) принял мяч в штрафной, подработал и из 28-го сектора точно пробил в ближний угол.
|46'
|ГОЛ ! После передачи на ход в штрафную Солер сделал короткую поперечную передачу и Мунир Эль-Хаддади (Валенсия) из 37-го сектора отправил мяч в ворота.
|45'
|ГОЛ ! с пенальти забил Лионель Месси (Барселона). Аргентинец пробил по центру, а голкипер упал в угол.
|44'
|Элиаквим Мангаля (Валенсия) получает красную карточку. Схватил за футболку Суареса, убегавшего один на один с голкипером. Удаление и пенальти!!!
|35'
|ГОЛ ! Неймар из аута бросил мяч в штрафную на ход Луису Суаресу (Барселона) и уругваец из 26-го сектора точно пробил в дальний угол.
|29'
|ГОЛ ! После навеса с углового Элиаквим Мангаля (Валенсия) высоко выпрыгнул в 28-м секторе и головой точно пробил в дальний угол.
Источник — Oll.tv
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