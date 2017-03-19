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28-й тур
Барселона
4:2
Валенсия
19.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона — Валенсия — 4:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Барселона» — «Валенсия»

  • 20.03.2017 07:10
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В поединке 28-го тура Примеры «Барселона» — «Валенсия» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Барселона - Валенсия
89' ГОЛ ! Неймар сделал рывок по левому флангу, вошел в штрафную и прострелил на линию вратарской, а Андре Гомеш (Барселона) из 37-го сектора отправил мяч в ворота.
52' ГОЛ ! После передачи от Маскерано Лионель Месси (Барселона) принял мяч в штрафной, подработал и из 28-го сектора точно пробил в ближний угол.
46' ГОЛ ! После передачи на ход в штрафную Солер сделал короткую поперечную передачу и Мунир Эль-Хаддади (Валенсия) из 37-го сектора отправил мяч в ворота.
45' ГОЛ ! с пенальти забил Лионель Месси (Барселона). Аргентинец пробил по центру, а голкипер упал в угол.
44' Элиаквим Мангаля (Валенсия) получает красную карточку. Схватил за футболку Суареса, убегавшего один на один с голкипером. Удаление и пенальти!!!
35' ГОЛ ! Неймар из аута бросил мяч в штрафную на ход Луису Суаресу (Барселона) и уругваец из 26-го сектора точно пробил в дальний угол.
29' ГОЛ ! После навеса с углового Элиаквим Мангаля (Валенсия) высоко выпрыгнул в 28-м секторе и головой точно пробил в дальний угол.
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Источник — Oll.tv

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