Завалил Суареса на линии, когда он мог выйти один на один и нет карточки...ну-ну..

Мунир 2 забил Барсе за сезон

в контракте прописано - не больше одного гола в ворота Барсы С другой стороны, хоть не сцит Барс...

сколько закидушок за спину жесть

Мунір вже 2 рази спєцом пошкодував Барсу