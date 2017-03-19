В поединке 28-го тура Примеры «Спортинг» — «Гранада» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Спортинг - Гранада
|67'
|ГОЛ ! Гол забил Кармона (Спортинг).
|64'
|ГОЛ ! Гол забил Жан-Сильвен Бабен (Спортинг).
|60'
|ГОЛ ! Гол забил Ласина Траоре (Спортинг).
|51'
|ГОЛ ! Гол забил Сверрир Ингасон (Гранада).
Источник — Oll.tv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.