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28-й тур
Атлетико Мадрид
3:1
Севилья
19.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико Мадрид — Севилья — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Атлетико Мадрид» — «Севилья»

  • 19.03.2017 20:56
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В поединке 28-го тура Примеры «Атлетико Мадрид» — «Севилья» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Севилья
85' ГОЛ ! Гол забил Хоакин Корреа (Севилья).
78' ГОЛ ! Гол забил Хорхе Коке (Атлетико Мадрид).
61' ГОЛ ! Гол забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
37' ГОЛ ! Гол забил Диего Годин (Атлетико Мадрид).
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Источник — Oll.tv

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