В поединке 28-го тура Примеры «Атлетико Мадрид» — «Севилья» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Севилья
|85'
|ГОЛ ! Гол забил Хоакин Корреа (Севилья).
|78'
|ГОЛ ! Гол забил Хорхе Коке (Атлетико Мадрид).
|61'
|ГОЛ ! Гол забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
|37'
|ГОЛ ! Гол забил Диего Годин (Атлетико Мадрид).
Источник — Oll.tv
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