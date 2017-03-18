В поединке 28-го тура Примеры «Атлетик» — «Реал Мадрид» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Атлетик - Реал Мадрид
|68'
|ГОЛ ! После навеса с углового Роналду сбросил мяч во вратарскую и забытый защитниками Каземиро (Реал Мадрид) из 36-го сектора точно пробил мимо голкипера.
|65'
|ГОЛ ! Уильямс с правого фланга навесил на дальнюю штангу, Гарсия скинул мяч и Аритц Адуриц (Атлетик) из 37-го сектора головой нанес точный удар.
|25'
|ГОЛ ! После длинной передачи на ход Роналду с левого фланга прострелил на дальнюю штангу и Карим Бензема (Реал Мадрид) из 28-го сектора точно пробил в противоход голкиперу.
Источник — Oll.tv
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