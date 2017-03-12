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27-й тур
Реал Мадрид
2:1
Реал Бетис
12.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид — Реал Бетис — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Реал Бетис»

  • 13.03.2017 00:16
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В поединке 27-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Реал Бетис» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Реал Бетис
81' ГОЛ из 37-го сектора забил Серхио Рамос (Реал Мадрид). После подачи с угла поля головой буквально вколотил мяч в сетку!
78' Кристиано Пиччини (Реал Бетис) получает красную карточку. Хватал рукой убегавшего Васкеса: вторая желтая стала красной!
41' ГОЛ из 45-го сектора забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Марсело навесил слева на линию вратарской - Роналду даже не пришлось прыгать, он головой переправил мяч в сетку!
25' ГОЛ в свои ворота забил Кейлор Навас. Дурмиси слева вошел в штрафную и отдал пас в центр. Набежавший Санабриа пробил в ближний угол, Навас остановил мяч в прыжке, но затем, пытаясь "подгрести" его под себя, практически закатил за линию ворот!
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Источник — Oll.tv

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