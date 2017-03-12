В поединке 27-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Реал Бетис» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Реал Бетис
|81'
|ГОЛ из 37-го сектора забил Серхио Рамос (Реал Мадрид). После подачи с угла поля головой буквально вколотил мяч в сетку!
|78'
|Кристиано Пиччини (Реал Бетис) получает красную карточку. Хватал рукой убегавшего Васкеса: вторая желтая стала красной!
|41'
|ГОЛ из 45-го сектора забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Марсело навесил слева на линию вратарской - Роналду даже не пришлось прыгать, он головой переправил мяч в сетку!
|25'
|ГОЛ в свои ворота забил Кейлор Навас. Дурмиси слева вошел в штрафную и отдал пас в центр. Набежавший Санабриа пробил в ближний угол, Навас остановил мяч в прыжке, но затем, пытаясь "подгрести" его под себя, практически закатил за линию ворот!
Источник — Oll.tv
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