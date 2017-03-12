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27-й тур
Депортиво
2:1
Барселона
12.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Депортиво — Барселона — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Депортиво» — «Барселона»

  • 12.03.2017 21:01
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В поединке 27-го тура Примеры «Депортиво» — «Барселона» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Депортиво - Барселона
74' ГОЛ ! После навеса с углового Алекс Бергантиньос (Депортиво) перепрыгнул Альбу и из 45-го сектора точно пробил в ближний угол.
46' ГОЛ ! Денис Суарес прострелил с правого фланга, Аррибас неудачно выбил мяч и Луис Суарес (Барселона) из 28-го сектора расстрелял ворота.
40' ГОЛ ! После навеса с углового Маскерано срезал мяч в ворота Барсы - тер Штеген в прыжке отбил, но Хоселу (Депортиво) из 28-го сектора мощным ударом открыл счет в матче.
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Источник — Oll.tv

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