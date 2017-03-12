В поединке 27-го тура Примеры «Депортиво» — «Барселона» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Депортиво - Барселона
|74'
|ГОЛ ! После навеса с углового Алекс Бергантиньос (Депортиво) перепрыгнул Альбу и из 45-го сектора точно пробил в ближний угол.
|46'
|ГОЛ ! Денис Суарес прострелил с правого фланга, Аррибас неудачно выбил мяч и Луис Суарес (Барселона) из 28-го сектора расстрелял ворота.
|40'
|ГОЛ ! После навеса с углового Маскерано срезал мяч в ворота Барсы - тер Штеген в прыжке отбил, но Хоселу (Депортиво) из 28-го сектора мощным ударом открыл счет в матче.
Источник — Oll.tv
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