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27-й тур
Эспаньол
4:3
Лас Пальмас
10.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Эспаньол — Лас Пальмас — 4:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Эспаньол» — «Лас Пальмас»

  • 11.03.2017 00:28
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В поединке 27-го тура Примеры «Эспаньол» — «Лас Пальмас» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Эспаньол - Лас Пальмас
84' ГОЛ ! Гол забил Матео Гарсия (Лас Пальмас).
75' ГОЛ ! Гол забил Хосе Мануэль Хурадо (Эспаньол).
53' ГОЛ ! с пенальти забил Пабло Пьятти (Эспаньол).
49' ГОЛ ! Гол забил Маурисио Лемос (Лас Пальмас).
45' ГОЛ ! Гол забил Херард Морено (Эспаньол).
31' ГОЛ ! Гол забил Маурисио Лемос (Лас Пальмас).
2' ГОЛ ! Гол забил Давид Лопес (Эспаньол).
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Источник — Oll.tv

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