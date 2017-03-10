В поединке 27-го тура Примеры «Эспаньол» — «Лас Пальмас» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Эспаньол - Лас Пальмас
|84'
|ГОЛ ! Гол забил Матео Гарсия (Лас Пальмас).
|75'
|ГОЛ ! Гол забил Хосе Мануэль Хурадо (Эспаньол).
|53'
|ГОЛ ! с пенальти забил Пабло Пьятти (Эспаньол).
|49'
|ГОЛ ! Гол забил Маурисио Лемос (Лас Пальмас).
|45'
|ГОЛ ! Гол забил Херард Морено (Эспаньол).
|31'
|ГОЛ ! Гол забил Маурисио Лемос (Лас Пальмас).
|2'
|ГОЛ ! Гол забил Давид Лопес (Эспаньол).
Источник — Oll.tv
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