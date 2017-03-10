Вроді Шева сам в усіх інтервью говорить про ігров практику.А тут Зозуля взагалі не грае!І вічно г...

По моему, если Коно еще хоть как то может сыграть, то Зюзю взяли специально для того чтобы отвес...

Мне интересно кто будет возить далеко не слабую защиту хорватов? Зозулю и Селезня уже видели в де...