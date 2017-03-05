В поединке 26-го тура Примеры «Лас Пальмас» — «Осасуна» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Лас Пальмас - Осасуна
|87'
|ГОЛ ! Гол забил Хесе Родригес (Лас Пальмас).
|76'
|ГОЛ ! Гол забил Роке Меса (Лас Пальмас).
|70'
|ГОЛ ! Гол забил Унай Гарсия (undefined).
|55'
|ГОЛ ! Гол забил Марко Ливайя (Лас Пальмас).
|37'
|ГОЛ ! Гол забил Кенан Кодро (Осасуна).
|31'
|ГОЛ ! Гол забил Кенан Кодро (Осасуна).
|7'
|ГОЛ ! Гол забил Хесе Родригес (Лас Пальмас).
Источник — Oll.tv
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