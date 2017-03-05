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26-й тур
Лас Пальмас
5:2
Осасуна
05.03.2017, FT

Лас Пальмас — Осасуна — 5:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Лас Пальмас» — «Осасуна»

  • 05.03.2017 22:29
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В поединке 26-го тура Примеры «Лас Пальмас» — «Осасуна» крупную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Лас Пальмас - Осасуна
87' ГОЛ ! Гол забил Хесе Родригес (Лас Пальмас).
76' ГОЛ ! Гол забил Роке Меса (Лас Пальмас).
70' ГОЛ ! Гол забил Унай Гарсия (undefined).
55' ГОЛ ! Гол забил Марко Ливайя (Лас Пальмас).
37' ГОЛ ! Гол забил Кенан Кодро (Осасуна).
31' ГОЛ ! Гол забил Кенан Кодро (Осасуна).
7' ГОЛ ! Гол забил Хесе Родригес (Лас Пальмас).
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Источник — Oll.tv

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