В поединке 26-го тура Примеры «Атлетико Мадрид» — «Валенсия» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Валенсия
|83'
|ГОЛ ! Гол забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
|48'
|ГОЛ ! Гол забил Кевин Гамейро (Атлетико Мадрид).
|10'
|ГОЛ ! Гол забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
Источник — Oll.tv
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