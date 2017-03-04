Боксер он хороший, но подвержен травмам.А его длинный грязный язык загнал его самого в ловушку.Он...

как говорится *издеть не мешки ворочать

Варвинець проїхала свійЕтап, на своємуРівні, програвши ногами 27 сек. (але вона все відбила своє...

Насирова - выпустить , вместо него посадить врачей команды! Шо это такое - все по несколько р...

Больше 2-3 дней отпускать девченок по домам нельзя,особенно в олимп сезоне.С ноября по март коман...