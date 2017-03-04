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26-й тур
Барселона
5:0
Сельта
04.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона — Сельта — 5:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Барселона» — «Сельта»

  • 05.03.2017 10:53
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В поединке 26-го тура Примеры «Барселона» — «Сельта» разгромную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Барселона - Сельта
64' ГОЛ из 29-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). И снова всё сделал сам! Подхватил мяч у центральной линии, вошел в штрафную и пробил низом в противоход голкиперу!
61' ГОЛ из 37-го сектора забил Самюэль Юмтити (Барселона). Месси слева ворвался в штрафную и вырезал пас на линию вратарской. Набежавший Юмтити в касание пробил под перекладину!
57' ГОЛ из 37-го сектора забил Иван Ракитич (Барселона). Многоходовка хозяев, Рафинья выкатил мяч на угол вратарской, и Рактитч в касание пробил точно. Однако повтор показал, что хорват был в офсайде!
40' ГОЛ из 36-го сектора забил Неймар (Барселона). Отличная комбинация Барсы, Месси вывел Неймара один на один, и тот в касание элегантно перебросил вратаря!
24' ГОЛ из 35-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Подобрал мяч в центральном круге, обыграл двоих защитников и с линии штрафной уложил мяч в левый от себя угол!
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Источник — Oll.tv

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