71' ГОЛ ! Гол из 36-го сектора забил Рубен Пенья (Эйбар). Упал на фланге Начо, от которого убежал Леон, навесивший к дальнему углу вратарской, откуда Пенья пробил в дальний угол.

60' ГОЛ ! Гол из 46-го сектора забил Марко Асенсио (Реал Мадрид). В контратаке Асенсио убежал по левому флангу и отдал отличную передачу Хамесу, который оказавшись один против голкипера, пробил в штангу, но первым на добивании был Асенсио, с острого угла переправивший мяч в пустые ворота.

29' ГОЛ ! Гол из 45-го сектора забил Хамес Родригес (Реал Мадрид). В контратаке Бензема с правого фланга прострелил к ближнему углу вратарской, откуда Хамес отличным ударом в касание переправил мяч в дальний от голкипера угол.

24' ГОЛ ! Гол из 36-го сектора забил Карим Бензема (Реал Мадрид). И вновь очень легкий гол. После длинного навеса Хамеса со штрафного Бензема с линии вратарской спокойно переправил мяч в ворота.