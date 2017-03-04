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26-й тур
Эйбар
1:4
Реал Мадрид
04.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Эйбар — Реал Мадрид — 1:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Эйбар» — «Реал Мадрид»

  • 04.03.2017 21:02
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В поединке 26-го тура Примеры «Эйбар» — «Реал Мадрид» крупную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Эйбар - Реал Мадрид
71' ГОЛ ! Гол из 36-го сектора забил Рубен Пенья (Эйбар). Упал на фланге Начо, от которого убежал Леон, навесивший к дальнему углу вратарской, откуда Пенья пробил в дальний угол.
60' ГОЛ ! Гол из 46-го сектора забил Марко Асенсио (Реал Мадрид). В контратаке Асенсио убежал по левому флангу и отдал отличную передачу Хамесу, который оказавшись один против голкипера, пробил в штангу, но первым на добивании был Асенсио, с острого угла переправивший мяч в пустые ворота.
29' ГОЛ ! Гол из 45-го сектора забил Хамес Родригес (Реал Мадрид). В контратаке Бензема с правого фланга прострелил к ближнему углу вратарской, откуда Хамес отличным ударом в касание переправил мяч в дальний от голкипера угол.
24' ГОЛ ! Гол из 36-го сектора забил Карим Бензема (Реал Мадрид). И вновь очень легкий гол. После длинного навеса Хамеса со штрафного Бензема с линии вратарской спокойно переправил мяч в ворота.
13' ГОЛ ! Гол из 45-го сектора забил Карим Бензема (Реал Мадрид). Асенсио и Хамес хорошо разыграли мяч на девом фланге, откуда последовал прострел в штрафную на Бензема, первый удар которого с острого угла отразил голкипер, после чего француз добил мяч в сетку.
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Источник — Oll.tv

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