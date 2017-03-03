В поединке 26-го тура Примеры «Реал Бетис» — «Реал Сосьедад» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Реал Бетис - Реал Сосьедад
|72'
|ГОЛ ! Гол забил Хавьер Прието (Реал Сосьедад).
|65'
|ГОЛ ! Гол забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Реал Бетис).
|26'
|ГОЛ ! Гол забил Хавьер Прието (Реал Сосьедад).
|16'
|ГОЛ ! Гол забил Эсса Манди (Реал Бетис).
|9'
|ГОЛ ! Гол забил Хон Баутиста (Реал Сосьедад).
Источник — Oll.tv
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