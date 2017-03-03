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26-й тур
Реал Бетис
2:3
Реал Сосьедад
03.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Бетис — Реал Сосьедад — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Бетис» — «Реал Сосьедад»

  • 04.03.2017 18:30
  • 51 просмотров
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В поединке 26-го тура Примеры «Реал Бетис» — «Реал Сосьедад» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Реал Бетис - Реал Сосьедад
72' ГОЛ ! Гол забил Хавьер Прието (Реал Сосьедад).
65' ГОЛ ! Гол забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Реал Бетис).
26' ГОЛ ! Гол забил Хавьер Прието (Реал Сосьедад).
16' ГОЛ ! Гол забил Эсса Манди (Реал Бетис).
9' ГОЛ ! Гол забил Хон Баутиста (Реал Сосьедад).
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Источник — Oll.tv

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