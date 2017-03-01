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25-й тур
Сельта
2:2
Эспаньол
01.03.2017, FT

Сельта — Эспаньол — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Сельта» — «Эспаньол»

  • 02.03.2017 07:10
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В поединке 25-го тура Примеры «Сельта» — «Эспаньол» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Сельта - Эспаньол
32' ГОЛ ! Гол забил Пабло Пьятти (Эспаньол).
30' ГОЛ ! Гол забил Даниэль Васс (Сельта).
28' ГОЛ ! Гол забил Херард Морено (Эспаньол).
21' ГОЛ ! Гол забил Яго Аспас (Сельта).
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Источник — Oll.tv

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