В поединке 25-го тура Примеры «Сельта» — «Эспаньол» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Сельта - Эспаньол
|32'
|ГОЛ ! Гол забил Пабло Пьятти (Эспаньол).
|30'
|ГОЛ ! Гол забил Даниэль Васс (Сельта).
|28'
|ГОЛ ! Гол забил Херард Морено (Эспаньол).
|21'
|ГОЛ ! Гол забил Яго Аспас (Сельта).
Источник — Oll.tv
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