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25-й тур
Реал Мадрид
3:3
Лас Пальмас
01.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид — Лас Пальмас — 3:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Лас Пальмас»

  • 02.03.2017 07:02
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В поединке 25-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Лас Пальмас» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Лас Пальмас
89' ГОЛ ! После навеса с углового Криштиану Роналду (Реал Мадрид) головой из 28-го сектора точно пробил под перекладину - Варас в прыжке зацепил мяч, но отбить не сумел.
86' ГОЛ ! с пенальти забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Без шансов для голкипера.
59' ГОЛ ! Виера от своей штрафной сделал длинную передачу на ход Кевин-Принцу Боатенгу (Лас Пальмас), который прошел выскочившего на перехват Наваса и из 43-го сектора точно пробил по пустым воротам.
56' ГОЛ ! с пенальти забил Хонатан Виера (Лас Пальмас). Навас упал в угол и сумел лишь ногой зацепить летящий по центру мяч.
47' Гарет Бэйл (Реал Мадрид) получает красную карточку. Валлиец ударил Виеру по ногам, а потом агрессивно отреагировал на толчок оппонента. Арбитр сразу достал красную карточку.
10' ГОЛ ! Тана (Лас Пальмас) на входе в штрафную Реала развернул Рамоса и из 29-го сектора мощным ударом отправил мяч в ближний угол.
8' ГОЛ ! Ковачич разрезной передачей вывел Иско (Реал Мадрид) один на один с голкипером и тот из 44-го сектора нанес точный удар.
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Источник — Oll.tv

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