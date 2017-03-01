В поединке 25-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Лас Пальмас» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Лас Пальмас
|89'
|ГОЛ ! После навеса с углового Криштиану Роналду (Реал Мадрид) головой из 28-го сектора точно пробил под перекладину - Варас в прыжке зацепил мяч, но отбить не сумел.
|86'
|ГОЛ ! с пенальти забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Без шансов для голкипера.
|59'
|ГОЛ ! Виера от своей штрафной сделал длинную передачу на ход Кевин-Принцу Боатенгу (Лас Пальмас), который прошел выскочившего на перехват Наваса и из 43-го сектора точно пробил по пустым воротам.
|56'
|ГОЛ ! с пенальти забил Хонатан Виера (Лас Пальмас). Навас упал в угол и сумел лишь ногой зацепить летящий по центру мяч.
|47'
|Гарет Бэйл (Реал Мадрид) получает красную карточку. Валлиец ударил Виеру по ногам, а потом агрессивно отреагировал на толчок оппонента. Арбитр сразу достал красную карточку.
|10'
|ГОЛ ! Тана (Лас Пальмас) на входе в штрафную Реала развернул Рамоса и из 29-го сектора мощным ударом отправил мяч в ближний угол.
|8'
|ГОЛ ! Ковачич разрезной передачей вывел Иско (Реал Мадрид) один на один с голкипером и тот из 44-го сектора нанес точный удар.
Источник — Oll.tv
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