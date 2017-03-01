В поединке 25-го тура Примеры «Осасуна» — «Вильярреал» крупную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Осасуна - Вильярреал
|79'
|ГОЛ ! Гол забил Сантос Борре (Вильярреал).
|74'
|ГОЛ ! Гол забил Сантос Борре (Вильярреал).
|64'
|ГОЛ ! с пенальти забил Роберто Торрес (Осасуна).
|27'
|ГОЛ ! с пенальти забил Роберто Сольдадо (Вильярреал).
|2'
|ГОЛ ! Гол забил Роберто Сориано (Вильярреал).
Источник — Oll.tv
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