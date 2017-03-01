В поединке 25-го тура Примеры «Барселона» — «Спортинг» разгромную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Барселона - Спортинг
|87'
|ГОЛ ! Комбинация с участием Серхи Роберто и Ивана Ракитича (Барселона) завершилась мощным ударом хорвата из 28-го сектора - мяч просвистел над головой у Куэльяра.
|65'
|ГОЛ ! Неймар (Барселона) со штрафного из 21-го сектора точно пробил в ближний верхний угол - Куэльяр в прыжке дотянулся до мяча уже за линией ворот.
|49'
|ГОЛ ! Месси подхватил мяч перед штрафной Спортинга и вывел один на один с Куэльяром Пако Алькасера (Барселона), который из 29-го сектора нанес точный удар.
|27'
|ГОЛ ! После навеса в штрафную защитник Спортинга неудачно выбил мяч и Луис Суарес (Барселона) из 35-го сектора с лёта нанес удар - мяч от штанги залетел в сетку.
|21'
|ГОЛ ! Альварес выскочил один на один с тер Штегеном, но пробил в дальнюю штангу. После отскока Карлос Кастро (Спортинг) из 28-го сектора с метра отправил мяч в ворота.
|11'
|ГОЛ ! После разрезной передачи от Неймара Луис Суарес уложил голкипера и нанес удар с острого угла - мяч попал в Хуана Родригеса, пытавшегося спасти ситуацию в 36-м секторе на линии ворот, и залетел в сетку.
|9'
|ГОЛ ! Маскерано сделал заброс в район 11-тиметровой отметки и Лионель Месси (Барселона) из 35-го сектора головой перебросил мяч через выбежавшего навстречу голкипера.
Источник — Oll.tv
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