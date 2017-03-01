Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
25-й тур
Барселона
6:1
Спортинг
01.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона — Спортинг — 6:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Барселона» — «Спортинг»

  • 01.03.2017 23:50
  • 250 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке 25-го тура Примеры «Барселона» — «Спортинг» разгромную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Барселона - Спортинг
87' ГОЛ ! Комбинация с участием Серхи Роберто и Ивана Ракитича (Барселона) завершилась мощным ударом хорвата из 28-го сектора - мяч просвистел над головой у Куэльяра.
65' ГОЛ ! Неймар (Барселона) со штрафного из 21-го сектора точно пробил в ближний верхний угол - Куэльяр в прыжке дотянулся до мяча уже за линией ворот.
49' ГОЛ ! Месси подхватил мяч перед штрафной Спортинга и вывел один на один с Куэльяром Пако Алькасера (Барселона), который из 29-го сектора нанес точный удар.
27' ГОЛ ! После навеса в штрафную защитник Спортинга неудачно выбил мяч и Луис Суарес (Барселона) из 35-го сектора с лёта нанес удар - мяч от штанги залетел в сетку.
21' ГОЛ ! Альварес выскочил один на один с тер Штегеном, но пробил в дальнюю штангу. После отскока Карлос Кастро (Спортинг) из 28-го сектора с метра отправил мяч в ворота.
11' ГОЛ ! После разрезной передачи от Неймара Луис Суарес уложил голкипера и нанес удар с острого угла - мяч попал в Хуана Родригеса, пытавшегося спасти ситуацию в 36-м секторе на линии ворот, и залетел в сетку.
9' ГОЛ ! Маскерано сделал заброс в район 11-тиметровой отметки и Лионель Месси (Барселона) из 35-го сектора головой перебросил мяч через выбежавшего навстречу голкипера.
Последние видеообзоры матчей
Барселона — Спортинг — 6:1. Видеообзор матча Барселона — Спортинг — 6:1. Видеообзор матча
Лестер Сити — Ливерпуль — 3:1. Видеообзор матча Лестер Сити — Ливерпуль — 3:1. Видеообзор матча
Первый весенний. Обзор 19-го тура УПЛ Первый весенний. Обзор 19-го тура УПЛ
Вильярреал — Реал Мадрид — 2:3. Видеообзор матча Вильярреал — Реал Мадрид — 2:3. Видеообзор матча
Атлетико Мадрид — Барселона — 1:2. Видеообзор матча Атлетико Мадрид — Барселона — 1:2. Видеообзор матча
Атлетико Мадрид — Барселона - 1:2. Обзор матча Атлетико Мадрид — Барселона - 1:2. Обзор матча
Тоттенхэм Хотспур — Сток Сити — 4:0. Видеообзор матча Тоттенхэм Хотспур — Сток Сити — 4:0. Видеообзор матча
Шахтер — Ворскла — 2:1. Видеообзор матча Шахтер — Ворскла — 2:1. Видеообзор матча
Звезда — Днепр — 1:1. Видеообзор матча Звезда — Днепр — 1:1. Видеообзор матча
Александрия — Волынь — 6:0. Видеообзор матча Александрия — Волынь — 6:0. Видеообзор матча
Олимпик — Сталь — 0:0. Видеообзор матча Олимпик — Сталь — 0:0. Видеообзор матча
Шахтёр — Сельта — 0:2. Видеообзор матча Шахтёр — Сельта — 0:2. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72