В поединке 25-го тура Примеры «Малага» — «Реал Бетис» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Малага - Реал Бетис
|74'
|ГОЛ ! Гол забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Реал Бетис).
|48'
|ГОЛ ! Гол забил Жонас Мартин (Реал Бетис).
|39'
|ГОЛ ! Гол забил Пабло Форналс (Малага).
Источник — Oll.tv
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