В поединке 25-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Эйбар» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Эйбар
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Педро Леон (Эйбар).
|67'
|ГОЛ ! с пенальти забил Карлос Вела (Реал Сосьедад).
|26'
|ГОЛ ! Гол забил Гонсало Эскаланте (Эйбар).
|14'
|ГОЛ ! Гол забил Хуанми (Реал Сосьедад).
Источник — Oll.tv
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