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24-й тур
Вильярреал
2:3
Реал Мадрид
26.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Вильярреал — Реал Мадрид — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Вильярреал» — «Реал Мадрид»

  • 27.02.2017 07:05
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В поединке 24-го тура Примеры «Вильярреал» — «Реал Мадрид» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Вильярреал - Реал Мадрид
83' ГОЛ ! Гол из 28-го сектора забил Альваро Мората (Реал Мадрид). Иско в центре поля обобрал Самуэля, Криштиану разогнал атаку пасом налево на Марсело, бразилец навесил, а Мората вчистую выиграл воздух. Правда, пробил по центру, и вратарь мог бы отбить мяч. Но сфера юркнула под рукой у Андреса Фернандеса.
74' ГОЛ ! Гол из 29-го сектора забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Очень сильно пробивает Криштиану.
64' ГОЛ ! Гол из 37-го сектора забил Гарет Бэйл (Реал Мадрид). До верного разыграли атаку мадридцы: Иско нашел на правом фланге Карвахаля, тот вложил мяч в голову валлийцу, а Бэйл просто расстрелял ворота с близкого расстояния.
56' ГОЛ ! Гол из 35-го сектора забил Седрик Бакамбу (Вильярреал). Дождался рывка от Бакамбу Бруно Сориано и отдал вертикальный пас на ход из центральной зоны. Рамос не уследил за камерунцем, и тот переиграл Кейлора.
50' ГОЛ ! Гол из 44-го сектора забил Ману Тригерос (Вильярреал). Адриан слева набросил на дальнюю штангу, Саму сбросил головой под удар Тригеросу, а того не успели накрыть Рамос и Каземиро. Удар в касание в дальний угол - 1:0!
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Источник — Oll.tv

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