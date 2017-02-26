В поединке 24-го тура Примеры «Вильярреал» — «Реал Мадрид» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Вильярреал - Реал Мадрид
|83'
|ГОЛ ! Гол из 28-го сектора забил Альваро Мората (Реал Мадрид). Иско в центре поля обобрал Самуэля, Криштиану разогнал атаку пасом налево на Марсело, бразилец навесил, а Мората вчистую выиграл воздух. Правда, пробил по центру, и вратарь мог бы отбить мяч. Но сфера юркнула под рукой у Андреса Фернандеса.
|74'
|ГОЛ ! Гол из 29-го сектора забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Очень сильно пробивает Криштиану.
|64'
|ГОЛ ! Гол из 37-го сектора забил Гарет Бэйл (Реал Мадрид). До верного разыграли атаку мадридцы: Иско нашел на правом фланге Карвахаля, тот вложил мяч в голову валлийцу, а Бэйл просто расстрелял ворота с близкого расстояния.
|56'
|ГОЛ ! Гол из 35-го сектора забил Седрик Бакамбу (Вильярреал). Дождался рывка от Бакамбу Бруно Сориано и отдал вертикальный пас на ход из центральной зоны. Рамос не уследил за камерунцем, и тот переиграл Кейлора.
|50'
|ГОЛ ! Гол из 44-го сектора забил Ману Тригерос (Вильярреал). Адриан слева набросил на дальнюю штангу, Саму сбросил головой под удар Тригеросу, а того не успели накрыть Рамос и Каземиро. Удар в касание в дальний угол - 1:0!
Источник — Oll.tv
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