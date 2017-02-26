Вильярреал

Ти про що, який Коноплянка в Сельті і Соса в Шахтарі?

Эсли увольнять Фонсеку то что тогда делать с Ребровым? Казниь нельзя помиловать

Коноплянка и тот не прижился в Сельте, он лучший игрок Украинского чемпионата, - украинец, почему...

Что хочу сказать все испански команды в верхней таблице очень беговые. Там сам принцип игрока что...