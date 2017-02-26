В поединке 24-го тура Примеры «Атлетик» — «Гранада» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Атлетик - Гранада
|69'
|ГОЛ ! Гол забил Микель Сан-Хосе (Атлетик).
|34'
|ГОЛ ! Гол забил Иньиго Лекуе (Атлетик).
|14'
|ГОЛ ! Гол забил Мехди Карсела-Гонсалес (Гранада).
|11'
|ГОЛ ! Гол забил Маркель Сусаета (Атлетик).
Источник — Oll.tv
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