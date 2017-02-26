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24-й тур
Атлетик
3:1
Гранада
26.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетик — Гранада — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Атлетик» — «Гранада»

  • 27.02.2017 00:04
  • 79 просмотров
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В поединке 24-го тура Примеры «Атлетик» — «Гранада» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Атлетик - Гранада
69' ГОЛ ! Гол забил Микель Сан-Хосе (Атлетик).
34' ГОЛ ! Гол забил Иньиго Лекуе (Атлетик).
14' ГОЛ ! Гол забил Мехди Карсела-Гонсалес (Гранада).
11' ГОЛ ! Гол забил Маркель Сусаета (Атлетик).
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Источник — Oll.tv

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