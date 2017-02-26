В поединке 24-го тура Примеры «Атлетико Мадрид» — «Малага» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Барселона
|87'
|ГОЛ ! После прострела Гомеша защитник заблокировал удар Лионеля Месси (Барселона), но со второй попытки аргентинец из 28-го сектора точно пробил мимо Облака.
|70'
|ГОЛ ! Коке навесил со штрафного с левого фланга на ближнюю штангу и Диего Годин (Атлетико Мадрид) из 36-го сектора подправил мяч в ворота.
|64'
|ГОЛ ! Мяч метался по штрафной Атлетико, удар Суареса был заблокирован и после отскока Рафинья (Барселона) из 28-го сектора с линии вратарской нанес точный удар.
Источник — Oll.tv
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