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24-й тур
Атлетико Мадрид
1:2
Барселона
26.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико Мадрид — Барселона — 1:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Атлетико Мадрид» — «Малага»

  • 26.02.2017 20:41
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В поединке 24-го тура Примеры «Атлетико Мадрид» — «Малага» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Барселона
87' ГОЛ ! После прострела Гомеша защитник заблокировал удар Лионеля Месси (Барселона), но со второй попытки аргентинец из 28-го сектора точно пробил мимо Облака.
70' ГОЛ ! Коке навесил со штрафного с левого фланга на ближнюю штангу и Диего Годин (Атлетико Мадрид) из 36-го сектора подправил мяч в ворота.
64' ГОЛ ! Мяч метался по штрафной Атлетико, удар Суареса был заблокирован и после отскока Рафинья (Барселона) из 28-го сектора с линии вратарской нанес точный удар.
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Источник — Oll.tv

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