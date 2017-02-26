В поединке 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Осасуна» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Эспаньол - Осасуна
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Херард Морено (Эспаньол).
|47'
|ГОЛ ! Гол забил Хосе Мануэль Хурадо (Эспаньол).
|17'
|ГОЛ ! Гол забил Фелипе Кайседо (Эспаньол).
Источник — Oll.tv
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