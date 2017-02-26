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24-й тур
Эспаньол
3:0
Осасуна
26.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Эспаньол — Осасуна — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Эспаньол» — «Осасуна»

  • 26.02.2017 20:35
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В поединке 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Осасуна» крупную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Эспаньол - Осасуна
90' ГОЛ ! Гол забил Херард Морено (Эспаньол).
47' ГОЛ ! Гол забил Хосе Мануэль Хурадо (Эспаньол).
17' ГОЛ ! Гол забил Фелипе Кайседо (Эспаньол).
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Источник — Oll.tv

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