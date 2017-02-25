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24-й тур
Леганес
4:0
Депортиво
25.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Леганес — Депортиво — 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Леганес» — «Депортиво»

  • 26.02.2017 10:46
  • 65 просмотров
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В поединке 24-го тура Примеры «Леганес» — «Депортиво» разгромную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Леганес - Депортиво
90' ГОЛ ! Гол забил Альберто Буэно (Леганес).
82' ГОЛ ! Гол забил Унаи Лопес (Леганес).
30' ГОЛ ! Гол забил Мартин Мантовани (Леганес).
20' ГОЛ ! Гол забил Александер Шимановски (Леганес).
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Источник — Oll.tv

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