В поединке 24-го тура Примеры «Леганес» — «Депортиво» разгромную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Леганес - Депортиво
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Альберто Буэно (Леганес).
|82'
|ГОЛ ! Гол забил Унаи Лопес (Леганес).
|30'
|ГОЛ ! Гол забил Мартин Мантовани (Леганес).
|20'
|ГОЛ ! Гол забил Александер Шимановски (Леганес).
Источник — Oll.tv
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