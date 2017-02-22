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16-й тур
Валенсия
2:1
Реал Мадрид
22.02.2017, FT

Валенсия — Реал Мадрид — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Валенсия» — «Реал Мадрид»

  • 23.02.2017 00:21
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В поединке 16-го тура Примеры «Валенсия» — «Реал Мадрид» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Валенсия - Реал Мадрид
44' ГОЛ ! Марсело с левого фланга навесил на голову Криштиану Роналду (Реал Мадрид), который, зависнув в воздухе, из 38-го сектора точно пробил под перекладину.
9' ГОЛ ! Хозяева поля провели стремительную контратаку, Нани вывел на ворота Фабиана Орельяну (Валенсия) и чилиец из 44-го сектора точно пробил под Навасом.
4' ГОЛ ! После передачи с правого фланга от Эль-Хаддади Симоне Дзадза (Валенсия) принял мяч спиной к воротам в 44-м секторе и с разворота точно пробил в дальний верхний угол.
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Источник — Oll.tv

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