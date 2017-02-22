В поединке 16-го тура Примеры «Валенсия» — «Реал Мадрид» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Валенсия - Реал Мадрид
|44'
|ГОЛ ! Марсело с левого фланга навесил на голову Криштиану Роналду (Реал Мадрид), который, зависнув в воздухе, из 38-го сектора точно пробил под перекладину.
|9'
|ГОЛ ! Хозяева поля провели стремительную контратаку, Нани вывел на ворота Фабиана Орельяну (Валенсия) и чилиец из 44-го сектора точно пробил под Навасом.
|4'
|ГОЛ ! После передачи с правого фланга от Эль-Хаддади Симоне Дзадза (Валенсия) принял мяч спиной к воротам в 44-м секторе и с разворота точно пробил в дальний верхний угол.
Источник — Oll.tv
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