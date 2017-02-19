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23-й тур
Барселона
2:1
Леганес
19.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона — Леганес — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Барселона» — «Леганес»

  • 20.02.2017 10:04
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В поединке 23-го тура Примеры «Барселона» — «Леганес» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Барселона - Леганес
90' ГОЛ ! с пенальти забил Лионель Месси (Барселона). Эррерин угадал угол, но не дотянулся до мяча.
71' ГОЛ ! Доигрались каталонцы. После ошибки Серхи Роберто Мачис слева ворвался в штрафную, отпасовал назад и Унаи Лопес (Леганес) из 38-го сектора точно пробил в противоход голкиперу.
4' ГОЛ ! Каталонцы перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Суарес убежал по левому флангу, сделал прострел и Лионель Месси (Барселона) из 28-го сектора нанес точный удар.
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Источник — Oll.tv

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