В поединке 23-го тура Примеры «Барселона» — «Леганес» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Барселона - Леганес
|90'
|ГОЛ ! с пенальти забил Лионель Месси (Барселона). Эррерин угадал угол, но не дотянулся до мяча.
|71'
|ГОЛ ! Доигрались каталонцы. После ошибки Серхи Роберто Мачис слева ворвался в штрафную, отпасовал назад и Унаи Лопес (Леганес) из 38-го сектора точно пробил в противоход голкиперу.
|4'
|ГОЛ ! Каталонцы перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Суарес убежал по левому флангу, сделал прострел и Лионель Месси (Барселона) из 28-го сектора нанес точный удар.
Источник — Oll.tv
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