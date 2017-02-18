В поединке 23-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Эспаньол» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Эспаньол
|83'
|ГОЛ ! "Сливочные" провели молниеносную контратаку. После передачи на ход от Иско Гарет Бэйл (Реал Мадрид) слева ворвался в штрафную Эспаньола и из 47-го сектора положил мяч под дальнюю штангу.
|33'
|ГОЛ ! Иско с правого фланга сделал идеальный навес на голову набегающему Альваро Морате (Реал Мадрид) и форвард из 36-го сектора с линии вратарской точно пробил в ближний угол.
Источник — Oll.tv
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