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23-й тур
Реал Мадрид
2:0
Эспаньол
18.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид — Эспаньол — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Эспаньол»

  • 18.02.2017 20:08
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В поединке 23-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Эспаньол» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Эспаньол
83' ГОЛ ! "Сливочные" провели молниеносную контратаку. После передачи на ход от Иско Гарет Бэйл (Реал Мадрид) слева ворвался в штрафную Эспаньола и из 47-го сектора положил мяч под дальнюю штангу.
33' ГОЛ ! Иско с правого фланга сделал идеальный навес на голову набегающему Альваро Морате (Реал Мадрид) и форвард из 36-го сектора с линии вратарской точно пробил в ближний угол.
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Источник — Oll.tv

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