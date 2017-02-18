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23-й тур
Спортинг
1:4
Атлетико Мадрид
18.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Спортинг — Атлетико Мадрид — 1:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Спортинг» — «Атлетико Мадрид»

  • 18.02.2017 17:22
  • 258 просмотров
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Смотрете видео голов и лучшие моменты матча «Спортинг» — «Атлетико Мадрид»:

Лучшие моменты матча Спортинг - Атлетико Мадрид
85' ГОЛ ! Гол забил Кевин Гамейро (Атлетико Мадрид).
81' ГОЛ ! Гол забил Кевин Гамейро (Атлетико Мадрид).
80' ГОЛ ! Гол забил Кевин Гамейро (Атлетико Мадрид).
49' ГОЛ ! Гол забил Серхио Альварес (Спортинг).
46' ГОЛ ! Гол забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
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Источник — Oll.tv

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