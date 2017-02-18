Смотрете видео голов и лучшие моменты матча «Спортинг» — «Атлетико Мадрид»:
Лучшие моменты матча Спортинг - Атлетико Мадрид
|85'
|ГОЛ ! Гол забил Кевин Гамейро (Атлетико Мадрид).
|81'
|ГОЛ ! Гол забил Кевин Гамейро (Атлетико Мадрид).
|80'
|ГОЛ ! Гол забил Кевин Гамейро (Атлетико Мадрид).
|49'
|ГОЛ ! Гол забил Серхио Альварес (Спортинг).
|46'
|ГОЛ ! Гол забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
Источник — Oll.tv
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