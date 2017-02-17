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23-й тур
Гранада
4:1
Реал Бетис
17.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Гранада — Реал Бетис — 4:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Гранада» — «Реал Бетис»

  • 18.02.2017 09:54
  • 351 просмотров
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Смотрете видео голов и лучшие моменты матча «Эйбар» — «Гранада»:

Лучшие моменты матча Гранада - Реал Бетис
75' ГОЛ ! Гол забил Петрос (Реал Бетис).
64' ГОЛ ! Гол забил Адриан Рамос (Гранада).
33' ГОЛ ! Гол забил Андреас Перейра (Гранада).
28' ГОЛ ! Гол забил Адриан Рамос (Гранада).
18' ГОЛ ! Гол забил Мехди Карсела-Гонсалес (Гранада).
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Источник — Oll.tv

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