Смотрете видео голов и лучшие моменты матча «Эйбар» — «Гранада»:
Лучшие моменты матча Гранада - Реал Бетис
|75'
|ГОЛ ! Гол забил Петрос (Реал Бетис).
|64'
|ГОЛ ! Гол забил Адриан Рамос (Гранада).
|33'
|ГОЛ ! Гол забил Андреас Перейра (Гранада).
|28'
|ГОЛ ! Гол забил Адриан Рамос (Гранада).
|18'
|ГОЛ ! Гол забил Мехди Карсела-Гонсалес (Гранада).
Источник — Oll.tv
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