Смотрете видео голов и лучшие моменты матча «Эйбар» — «Гранада»:
Лучшие моменты матча Эйбар - Гранада
|62'
|ГОЛ ! Гол забил Педро Леон (Эйбар).
|52'
|ГОЛ ! Гол забил Иван Рамис (Эйбар).
|39'
|ГОЛ ! Гол забил Серхи Энрич (Эйбар).
|11'
|ГОЛ ! с пенальти забил Адриан Гонсалес (Эйбар).
Источник — Oll.tv
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