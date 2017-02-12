Смотрете видео голов и лучшие моменты матча «Атлетико Мадрид» — «Сельта»:
Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Сельта
|88'
|ГОЛ ! Гол забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
|86'
|ГОЛ ! Гол забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
|78'
|ГОЛ ! Гол забил Джон Гвидетти (Сельта).
|11'
|ГОЛ ! Гол забил Фернандо Торрес (Атлетико Мадрид).
|5'
|ГОЛ ! Гол забил Густаво-Даниэль Кабрал (Сельта).
Источник — Oll.tv
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