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22-й тур
Атлетико Мадрид
3:2
Сельта
12.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико Мадрид — Сельта — 3:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Атлетико Мадрид» — «Сельта»

  • 13.02.2017 08:17
  • 21 просмотров
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Смотрете видео голов и лучшие моменты матча «Атлетико Мадрид» — «Сельта»:

Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Сельта
88' ГОЛ ! Гол забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
86' ГОЛ ! Гол забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
78' ГОЛ ! Гол забил Джон Гвидетти (Сельта).
11' ГОЛ ! Гол забил Фернандо Торрес (Атлетико Мадрид).
5' ГОЛ ! Гол забил Густаво-Даниэль Кабрал (Сельта).
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Источник — Oll.tv

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