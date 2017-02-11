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22-й тур
Осасуна
1:3
Реал Мадрид
11.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Осасуна — Реал Мадрид — 1:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Осасуна» — «Реал Мадрид»

  • 12.02.2017 09:01
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Смотрете видео голов и лучшие моменты матча «Осасуна» — «Реал Мадрид»:

Лучшие моменты матча Осасуна - Реал Мадрид
93' ГОЛ ! Марсело, находившийся напротив ворот, отдал передачу вправо, Роналду пропустил мяч, а Лукас Васкес (Реал Мадрид), ворвавшийся в штрафную, с угла вратарской из 45-го сектора нанес точный удар.
62' ГОЛ ! Бензема ворвался в штрафную Осасуны, но потерял мяч. Кожаный снаряд на скорости подхватил Иско (Реал Мадрид), который из 45-го сектора с угла вратарской точно пробил мимо Сиригу.
33' ГОЛ ! Фуэнтес длинной передачей вывел Серхио Леона (Осасуна) один на один с Навасом и игрок Осасуны из 35-го сектора технично подсек мяч над голкипером.
24' ГОЛ ! После передачи на ход от Бензема Криштиану Роналду (Реал Мадрид) из 28-го сектора с острого угла нанес точный удар. Сиригу сыграл неуверенно, под собой пропустив мяч.
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Источник — Oll.tv

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