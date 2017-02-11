Отже кротяча натура, не можуть не нагидіти в будь-якій новині про Динамо.

Если он и читал историю динамы, то только до 2000-2002 годов. Иначе знал бы о своей новой команде...

2015-му, люди з західногоРегіону бувають в Польщі частіже чим в цен.Україні.....Не кожне європейс...