Смотрете видео голов и лучшие моменты матча «Осасуна» — «Реал Мадрид»:
Лучшие моменты матча Осасуна - Реал Мадрид
|93'
|ГОЛ ! Марсело, находившийся напротив ворот, отдал передачу вправо, Роналду пропустил мяч, а Лукас Васкес (Реал Мадрид), ворвавшийся в штрафную, с угла вратарской из 45-го сектора нанес точный удар.
|62'
|ГОЛ ! Бензема ворвался в штрафную Осасуны, но потерял мяч. Кожаный снаряд на скорости подхватил Иско (Реал Мадрид), который из 45-го сектора с угла вратарской точно пробил мимо Сиригу.
|33'
|ГОЛ ! Фуэнтес длинной передачей вывел Серхио Леона (Осасуна) один на один с Навасом и игрок Осасуны из 35-го сектора технично подсек мяч над голкипером.
|24'
|ГОЛ ! После передачи на ход от Бензема Криштиану Роналду (Реал Мадрид) из 28-го сектора с острого угла нанес точный удар. Сиригу сыграл неуверенно, под собой пропустив мяч.
Источник — Oll.tv
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