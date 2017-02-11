В поединке 25-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Ливерпуль - Тоттенхэм
|18'
|ГОЛ ! Гол из 37-го сектора забил Садио Мане (Ливерпуль). Мане перехватил мяч на половине поля "шпор" и вывел на убойную позицию Лаллану. Льорис среагировал, справился и с добиванием Фирминьо, но мяч отскочил все к тому же Мане, который расстрелял ворота.
|16'
|ГОЛ ! После классной передачи на ход от Жоржиньо Садио Мане (Ливерпуль) убежал один на один с Льорисом и из 38-го сектора точно пробил мимо голкипера.
Источник — Oll.tv
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