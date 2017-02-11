Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
25-й тур
Ливерпуль
2:0
Тоттенхэм
11.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль — Тоттенхэм — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

  • 11.02.2017 22:43
  • 118 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке 25-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Ливерпуль - Тоттенхэм
18' ГОЛ ! Гол из 37-го сектора забил Садио Мане (Ливерпуль). Мане перехватил мяч на половине поля "шпор" и вывел на убойную позицию Лаллану. Льорис среагировал, справился и с добиванием Фирминьо, но мяч отскочил все к тому же Мане, который расстрелял ворота.
16' ГОЛ ! После классной передачи на ход от Жоржиньо Садио Мане (Ливерпуль) убежал один на один с Льорисом и из 38-го сектора точно пробил мимо голкипера.
Последние видеообзоры матчей
Ливерпуль — Тоттенхэм — 2:0. Видеообзор матча Ливерпуль — Тоттенхэм — 2:0. Видеообзор матча
Алавес — Барселона — 0:6. Видеообзор матча Алавес — Барселона — 0:6. Видеообзор матча
Арсенал — Халл Сити — 2:0. Видеообзор матча Арсенал — Халл Сити — 2:0. Видеообзор матча
Шахтёр — Дебрецен — 2:1. Видеообзор матча Шахтёр — Дебрецен — 2:1. Видеообзор матча
Лестер Сити — Манчестер Юнайтед — 0:3. Видеообзор матча Лестер Сити — Манчестер Юнайтед — 0:3. Видеообзор матча
Барселона — Атлетик Бильбао — 3:0. Видеообзор матча Барселона — Атлетик Бильбао — 3:0. Видеообзор матча
Челси — Арсенал — 3:1. Видеообзор матча Челси — Арсенал — 3:1. Видеообзор матча
Ольборг — Шахтёр — 0:3. Видеообзор матча Ольборг — Шахтёр — 0:3. Видеообзор матча
Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Сити — 0:4. Видеообзор матча Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Сити — 0:4. Видеообзор матча
Ливерпуль — Челси — 1:1. Видеообзор матча Ливерпуль — Челси — 1:1. Видеообзор матча
Шахтер — Яблонец — 2:2 (пен. 4:5). Видеообзор матча Шахтер — Яблонец — 2:2 (пен. 4:5). Видеообзор матча
Реал Мадрид — Реал Сосьедад — 3:0. Видеообзор матча Реал Мадрид — Реал Сосьедад — 3:0. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72