67' ГОЛ ! Гол из 29-го сектора забил Луис Суарес (Барселона). Неймар из пределов штрафной пробивал в дальний нижний угол, голкипер отбил непростой мяч, но с добиванием Суареса ничего поделать не смог.

65' ГОЛ ! Гол из 19-го сектора забил Иван Ракитич (Барселона). Развалилась оборона Алавеса, теперь Ракитич подобрал мяч, отскочивший от Суареса и метров с тринадцати пробил в дальний угол.

62' ГОЛ ! Гол из 38-го сектора забил Алексис (undefined).Суарес точной передачей вывел Месси по центру в штрафную, Лео не успел пробить, но мяч попал в ногу Алексиса и влетел в ворота.

59' ГОЛ ! Гол из 47-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Месси отобрал мяч у соперника и не доходя до угла вратарской мощно пробил между ног у голкипера.

39' ГОЛ ! Гол из 36-го сектора забил Неймар (Барселона). После заброса в штрафную Алавеса ошибся Пачеко, неловко отбросив мяч, который попал в голову Суареса и отскочил к Неймару, а бразильцу не составило труда поразить пустые ворота.