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22-й тур
Алавес
0:6
Барселона
11.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Алавес — Барселона — 0:6. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Алавес» — «Барселона»

  • 11.02.2017 20:59
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В поединке 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона» разгромную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Алавес - Барселона
67' ГОЛ ! Гол из 29-го сектора забил Луис Суарес (Барселона). Неймар из пределов штрафной пробивал в дальний нижний угол, голкипер отбил непростой мяч, но с добиванием Суареса ничего поделать не смог.
65' ГОЛ ! Гол из 19-го сектора забил Иван Ракитич (Барселона). Развалилась оборона Алавеса, теперь Ракитич подобрал мяч, отскочивший от Суареса и метров с тринадцати пробил в дальний угол.
62' ГОЛ ! Гол из 38-го сектора забил Алексис (undefined).Суарес точной передачей вывел Месси по центру в штрафную, Лео не успел пробить, но мяч попал в ногу Алексиса и влетел в ворота.
59' ГОЛ ! Гол из 47-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Месси отобрал мяч у соперника и не доходя до угла вратарской мощно пробил между ног у голкипера.
39' ГОЛ ! Гол из 36-го сектора забил Неймар (Барселона). После заброса в штрафную Алавеса ошибся Пачеко, неловко отбросив мяч, который попал в голову Суареса и отскочил к Неймару, а бразильцу не составило труда поразить пустые ворота.
36' ГОЛ ! Гол из 45-го сектора забил Луис Суарес (Барселона). Растянули таки каталонцы оборону Алавеса, после прострела Видаля сыгравший на опережение Суарес переправил мяч в ворота.
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Источник — Oll.tv

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