В поединке 25-го тура АПЛ «Арсенал» — «Халл Сити» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Арсенал - Халл Сити
|92'
|ГОЛ ! с пенальти забил Алексис Санчес (Арсенал), пробив в правый от голкипера угол.
|90'
|Сэм Клукас (Халл Сити) получает красную карточку.В контратаке после навеса Лукас головой пробивал в пустой угол, а Клукас рукой выбил мяч с ленточки! ПЕНАЛЬТИ!
|33'
|ГОЛ ! Гол из 45-го сектора забил Алексис Санчес (Арсенал). Затолкали таки мяч в ворота! После удара Гиббса с нескольких метров защитник Халла выбил мяч с ленточки, но первым на добивании оказался Санчес, практически выбив сферу с рук Якуповича.
Источник — Oll.tv
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