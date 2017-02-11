Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
25-й тур
Арсенал
2:0
Халл Сити
11.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал — Халл Сити — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Арсенал» — «Халл Сити»

  • 11.02.2017 17:19
  • 333 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке 25-го тура АПЛ «Арсенал» — «Халл Сити» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Арсенал - Халл Сити
92' ГОЛ ! с пенальти забил Алексис Санчес (Арсенал), пробив в правый от голкипера угол.
90' Сэм Клукас (Халл Сити) получает красную карточку.В контратаке после навеса Лукас головой пробивал в пустой угол, а Клукас рукой выбил мяч с ленточки! ПЕНАЛЬТИ!
33' ГОЛ ! Гол из 45-го сектора забил Алексис Санчес (Арсенал). Затолкали таки мяч в ворота! После удара Гиббса с нескольких метров защитник Халла выбил мяч с ленточки, но первым на добивании оказался Санчес, практически выбив сферу с рук Якуповича.
Последние видеообзоры матчей
Арсенал — Халл Сити — 2:0. Видеообзор матча Арсенал — Халл Сити — 2:0. Видеообзор матча
Шахтёр — Дебрецен — 2:1. Видеообзор матча Шахтёр — Дебрецен — 2:1. Видеообзор матча
Лестер Сити — Манчестер Юнайтед — 0:3. Видеообзор матча Лестер Сити — Манчестер Юнайтед — 0:3. Видеообзор матча
Барселона — Атлетик Бильбао — 3:0. Видеообзор матча Барселона — Атлетик Бильбао — 3:0. Видеообзор матча
Челси — Арсенал — 3:1. Видеообзор матча Челси — Арсенал — 3:1. Видеообзор матча
Ольборг — Шахтёр — 0:3. Видеообзор матча Ольборг — Шахтёр — 0:3. Видеообзор матча
Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Сити — 0:4. Видеообзор матча Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Сити — 0:4. Видеообзор матча
Ливерпуль — Челси — 1:1. Видеообзор матча Ливерпуль — Челси — 1:1. Видеообзор матча
Шахтер — Яблонец — 2:2 (пен. 4:5). Видеообзор матча Шахтер — Яблонец — 2:2 (пен. 4:5). Видеообзор матча
Реал Мадрид — Реал Сосьедад — 3:0. Видеообзор матча Реал Мадрид — Реал Сосьедад — 3:0. Видеообзор матча
Реал Бетис — Барселона — 1:1. Видеообзор матча Реал Бетис — Барселона — 1:1. Видеообзор матча
Шахтёр — Норрчёпинг — 6:1. Видеообзор матча. Шахтёр — Норрчёпинг — 6:1. Видеообзор матча.

Источник — Oll.tv

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72