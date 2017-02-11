Проклятый Обама. Мало того, что он все лифты и подъезды в России обоссал, так еще и в допинг проб...

Так, Лобановський завжди казав: "що є не зірки, а команда зірок"...Валерій Васильович р...

и при этом Реал до сих пор лидирует

Интересно, какой пидар на ровном месте меня минусует