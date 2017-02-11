В поединке 22-го тура Примеры «Реал Бетис» — «Валенсия» команды мячей не забили.
Бетис: Адан, Пеццелья, Тошка, Дурмиси, Манди, Петрос (Мартен, 73), Пардо, Себальос, Пиччини, Алегрия (Санабрия, 74), Рубен Кастро.
Валенсия: Диего Алвес, Адерлан Сантос (Абденнур, 57), Гайя, Монтойя, Мангаля, Суарес, Парехо, Орельяна (Жоау Канселу, 81), Нани, Санти Мина (Дзадза, 64), Мунир.
Предупреждения: Адерлан Сантос (21), Парехо (57), Манди (63), Дзадза (78), Пеццелья (87), Санабрия (89), Себальос (89).
Источник — Oll.tv
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